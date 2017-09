Minder snel tot enkels in het water

Liefst veertig miljoen euro gooide de gemeente Den Haag er negen jaar geleden tegenaan om De Put op te knappen. De spoorwegonderdoorgang bij de Vaillantlaan moest niet alleen ruim worden, nee, hij mocht vooral niet zo vaak onder water komen te staan als vroeger. Want bij elke stevige regenbui stond de boel er steevast blank. Het bleek ijdele hoop. Ook in de jaren erna stond De Put met enige regelmaat onder water.



Afgelopen weekeinde was het opnieuw raak. De drukke doorgaande route moest vrijdag volledig voor het verkeer worden afgesloten. In het verleden zijn al vaker lapmiddelen gebruikt, maar de gemeente gaat nu onderzoeken of ‘er nog andere maatregelen mogelijk zijn’.



,,Maar’’, waarschuwt een gemeentewoordvoerder op voorhand, ,,het is niet mogelijk om wateroverlast uit te sluiten.’’



Toch worden ook andere punten in de stad nog eens onder de loep genomen. Het tunneltje onder station Hollands Spoor bijvoorbeeld, was in het weekend ook weer een waterballet. Passanten haalden de vreemdste capriolen uit om maar geen natte voeten te krijgen. Bij de huidige renovatie van het station ‘is de afvoer van veel water een belangrijk aandachtspunt’, zo belooft de woordvoerder.



Ook de spooronderdoorgang op de Binckhorstlaan liep weer vol. De gemeente zegt samen met het hoogheemraadschap te werken aan een oplossing.