Minder tong en schol vissen uit de Noordzee

Het aantal vissen dat uit zee gehaald mag worden verandert komend jaar per soort. Maar, zo laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten, er kan en mag meer gevangen worden. Dat komt door de goede ontwikkeling van de visstand in de Noordzee.



Ondanks dat er minder tong en schol gevangen mag worden, gaat het ook met deze vissoort goed. De beperking is opgelegd om duurzame visserij mogelijk te maken. Nederlandse vissers mogen volgend jaar 2,5 procent minder tong vangen en voor schol daalt het quotum met 13 procent.



Wel gaat het quotum op de vangst van zeebaars flink naar beneden. Zestig procent minder mogen vissers van deze soort vangen.