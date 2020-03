Minder trams en bussen vanaf maandag: ‘We willen betrouwbaar ov blijven aanbieden’

Steeds meer bedrijven en instellingen hebben hun medewerkers opgedragen om vanuit huis te werken. Dit heeft tot gevolg dat er minder reizigers zijn in het ov. HTM heeft dan ook besloten om de dienstregeling de komende tijd tijdelijk af te schalen. Niet alleen omdat er minder reizigers vervoerd hoeven te worden, maar ook om eventuele problemen met personeel later te voorkomen. ,,Wij willen voorbereid zijn, zodat we langer betrouwbaar kunnen rijden’’, zegt een woordvoerder.

Dit betekent dat de lijnen 1, 6, 12 en 16 vanaf maandag minder frequent gaan rijden en de spitsbussen 27 en 29 vervallen. Dat geldt ook voor alle spitsritten voor de eerder genoemde trams en bussen. Bovendien wordt de eerste instapdeur van alle voertuigen gesloten om het risico op besmetting te beperken. Vanaf woensdag gaan ook de lijnen 2, 9, 3, 4, 11, 15, 17 en 19 minder vaak rijden.

Buschauffeur

Deze week werd bekend dat een buschauffeur van HTM besmet is geraakt met het coronavirus. De bestuurder zit nu thuis in quarantaine. Volgens HTM zijn er daarna geen andere besmettingen geconstateerd. ,,Er zijn natuurlijk wel meer zieken dan gemiddeld, maar het is nog niet ernstig.’’ Maar het bedrijf wil voorkomen dat het dadelijk wordt overvallen door een grote uitbraak, waardoor er niets meer kan rijden.

Grote publieksattracties in Den Haag en omliggende gemeenten zijn overigens nog gewoon geopend voor het publiek, blijkt uit een rondgang van deze krant. Zo kunnen mensen die geboekt hebben bij Duinrell in Wassenaar nog steeds terecht in het vakantiepark, meldt een woordvoerder. Wel zijn er maatregelen genomen om de risico’s op besmetting te verkleinen.

Tikibad

Zo mogen de mensen die op het vakantiepark verblijven met maximaal 100 personen tegelijkertijd in het Tikibad aanwezig zijn en wordt er extra schoongemaakt. Daggasten kunnen tot en met het einde van deze maand echter niet meer terecht in het Tikibad. Klanten die voor die periode een ticket hebben gekocht, kunnen dit kosteloos verplaatsen. Verder worden alle bedrijfsevenementen verplaatst naar een later moment in het jaar.

Het vakantiepark heeft vooralsnog weinig last van alle commotie over het virus. ,,Gasten blijven komen. Dat komt mede ook doordat we de adviezen volgen van het RIVM en de grens van 100 personen niet overgaan”, vertelt de woordvoerder. ,,We krijgen ook veel positieve reacties van onze gasten, want wanneer heb je het Tikibad bijna voor jezelf? En je staat in maart niet in een wachtrij!’’

Wachtrijen

Madurodam in Den Haag heeft vanmiddag alsnog besloten haar deuren te sluiten voor het publiek. Vanmorgen liet de attractie nog weten vooralsnog open te blijven. Er werden wel allerlei (voorzorgs)maatregelen genomen. Zo werd onder meer de capaciteit van de vijf overdekte attracties gehalveerd, zodat bezoekers op gepaste afstand van elkaar bleven. En ook de capaciteit van de restaurants ging omlaag, zodat er maximaal 80 personen tegelijk aanwezig konden zijn.

Maar na zorgvuldig beraad is dus besloten om toch maar dicht te gaan tot 31 maart. Het lesprogramma ‘Ontdek het Binnenhof en Madurodam’ was al per direct stopgezet. Ook commerciële evenementen die tot en met 31 maart gepland waren op Madurodam worden naar een later moment in het jaar verplaatst.

Politie