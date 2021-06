Minder voetbalclubs in het land, Den Haag bungelt onderaan: ‘Veel clubs fuseren’

Dat er minder clubs zijn komt vooral omdat veel clubs fuseren. Op dit moment telt Nederland iets meer dan 2900 voetbalclubs, met 1,2 miljoen leden. Dat is 10 procent minder dan vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De daling is het grootst in Limburg, dat nu bijna een kwart minder clubs heeft dan in 2016. Toch is de KNVB niet bezorgd over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Volgens verenigingsadviseur Guus Posthumus zorgt schaalvergroting er juist vaak voor dat de kwaliteit van verenigingen omhoog gaat.