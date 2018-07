Minder woningen verkocht in regio, maar wel voor hoofdprijs

Dat blijkt uit de cijfers van het tweede kwartaal van 2018 van makelaarsvereniging NVM. Ten opzichte van vorig jaar zijn er in Den Haag 18,2 procent minder woningen verkocht. Maar goed nieuws: ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 8,2 procent meer woningen verkocht. De gemiddelde prijs van woningen in Den Haag is 314.000 euro, een stijging van 21,9 procent. In Zoetermeer is de daling van het aantal verkochte woningen nog groter dan in Den Haag. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 25 procent minder woningen verkocht. Maar ook in deze gemeente zijn er meer woningen verkocht in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar, namelijk met 4,7 procent. De prijzen zijn gestegen met 11,2 procent in vergelijking met vorig jaar. Nu betaal je gemiddeld 261.105 euro voor een stulpje in Zoetermeer.

Ook in Delft is dezelfde trend te zien. Net als in Den Haag en Zoetermeer zijn ten opzichte van vorig kwartaal meer woningen verkocht. Er is sprake van een kleine daling in de verkoop ten opzichte van vorig jaar. Dat is 3,1 procent; wél een groot verschil met Den Haag en Zoetermeer. In Delft betaal je gemiddeld 257.349 euro voor een huis.



In Westland zijn er 19,3 procent minder woningen verkocht ten opzichte van vorig jaar. Wat hier opvalt, is dat in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 er 7,1 procent minder woningen zijn verkocht. In deze gemeente zijn de woningprijzen de pan uit gevlogen. De prijzen zijn gestegen met 21,6 procent ten opzichte van vorig jaar en nu leg je daarom gemiddeld 336.631 euro neer.



