Minderjarige beschijnt politiehelikopter boven Ypenburg met laser

Gewonden bij steekpar­tij­en in woning aan Stieltjes­straat en op de Erasmusweg

11:32 Bij een steekpartij in een woning aan de Stieltjesstraat in Den Haag is vannacht een man gewond gevonden. Het incident vond plaats op de Hildebrandstraat. Eerder raakte ook iemand gewond bij een steekpartij op de Erasmusweg. Dat slachtoffer is ook naar het ziekenhuis gebracht.