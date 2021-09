Minderjarige jongens die dreigden te vechten met rivaliserende jeugdgroep gepakt met messen

Daadkrach­tig ADO Den Haag kraakt Eindhoven­se kluis dankzij ‘Bosnian Bullit’ Amar Catic

18:54 ADO Den Haag heeft vanavond in de Keuken Kampioen Divisie weer gewonnen. Samy Bourard maakte voor eigen publiek tegen FC Eindhoven de bevrijdende 3-2, maar uitblinker was de al weken in goede vorm verkerende Amar Catic.