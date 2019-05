Minderjarige jongens die voor paniek zorgden in bios weer vrijgelaten

De minderjarige jongens die gisteravond zijn aangehouden omdat zij voor paniek zorgden in bioscoop Pathé Spuimarkt in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie vandaag. Het ging een jongen van 14 jaar en een van 17 jaar.

Over het incident is de nodige onduidelijkheid ontstaan. Want hoewel de politie zegt dat vier jongeren zich plots verspreidden de zaal, houdt ooggetuige Heleen er een hele andere lezing op na. ,,Als dat zo was had ik het wel gezien. Het waren gewoon vervelende jongens.”

De situatie zorgde ervoor dat de politie gisteravond groot heeft moeten inzetten. Aan het begin van de avond kwamen verschillende meldingen binnen van een opvallende situatie in één van de bioscoopzalen in Pathé Spuimarkt. Er zou sprake zijn van vier personen, die zich volgens getuigen verdacht gedroegen en een dreigende indruk maakten op de andere bezoekers van de film Hotel Mumbai. De vier verlieten op een gegeven moment de bioscoopzaal en toen ze terugkwamen, gingen ze verspreid in de zaal zitten. Ook spraken ze tijdens de film hardop met elkaar. Dit zorgde ervoor dat bezoekers 112 belden. De politie ontruimde vervolgens de bioscoopzaal zoals zij dat tijdens hun trainingen leren. De bezoekers moesten de zaal een voor een verlaten.



De vier jongens werden daarbij aangesproken en gecontroleerd. Twee jongens van 14 en 17 jaar konden geen identiteitsbewijs laten zien en zijn aangehouden. De twee kregen wel een bekeuring voor de Wet ID.

,,De actie van de jongens is zeer ongewenst. In deze tijden hebben dit soort incidenten grote gevolgen voor de onveiligheidsgevoelens van omstanders”, laat de politie weten. Daarnaast nemen zij dit soort meldingen ontzettend serieus en zet direct veel personeel in. ,,Personeel dat op dat moment niet op andere plaatsen kan zijn voor politietaken.’’

Helemaal niet dreigend

Pathébezoeker Heleen vond de situatie helemaal niet dreigend. ,,Twee jongens kwamen binnenrennen en gingen dichtbij mij in de buurt zitten”, zegt ze. ,,Ik denk dat ze te laat waren en daarom renden. Ze gingen uiteindelijk naast twee andere jongens zitten. Volgens mij waren het vrienden van elkaar.”

Intimiderend was het gedrag van de jongens niet, vindt Heleen. ,,Ze waren gewoon vervelend. De ‘jochies’ deden hun voeten op de stoelen en gingen uitgebreid liggen. Ze maakte herrie en zaten de hele tijd op hun telefoon.” Dat de jongens zich verspreid zouden hebben over de zaal is volgens Heleen niet waar. ,,Als dat zo was had ik het wel gezien. Ik ben wel een paar rijen naar achter gegaan omdat ik van de film wilde blijven genieten.”

Waarschuwing

Heleen besloot een medewerker in te lichten omdat ze zich aan het gedrag van de jongens stoorde. ,,Nadat ze een waarschuwing hadden gekregen ging het eigenlijk wel weer goed.” Toch ging twintig minuten later, de film was toen ongeveer drie kwartier bezig, het licht aan en moesten alle bezoekers met hun handen op hun hoofd blijven zitten. ,,De politie stormde binnen met zo’n twintig man en hield de vier jongens aan. Twee zijn er volgens mij uiteindelijk maar meegenomen. Sommige mensen waren zo geschrokken van het incident dat zij de zaal hebben verlaten. Maar ik niet hoor. Ik wilde gewoon de film afkijken.”

Heleen weet niet waarom de politie is ingelicht, maar begrijpt wel dat er zo gehandeld is. ,,De politie zei dat ze elke dreiging serieus moeten nemen. Daar ben ik het uiteraard mee eens.”