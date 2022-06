Minderjarige Voorschotenaar opgepakt voor verkrachting van vrouw (27) op klaarlichte dag

Een 27-jarige vrouw werd maandagmiddag 13 juni rond 13.45 uur naar de grond gewerkt door een jongen op de Stadhouderslaan in Leiden. De vrouw is daarna op straat verkracht.



De politie heeft afgelopen dinsdag beelden van de verdachte vrijgegeven in een opsporingsprogramma om de dader te kunnen vinden. Ook zijn volledige naam werd genoemd. De volgende dag werd een minderjarige jongen uit Voorschoten aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en is daar verhoord.