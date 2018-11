Minderjarigen opgepakt die spoor van vernieling achterlieten in Leidschendam

Rond 19.30 uur afgelopen zaterdag werd de politie naar de President Kennedylaan in Leidschendam gestuurd waar een grote groep jongeren, bestaande uit 20 tot 25 personen, vernielingen aanrichtte. De ruiten van kinderdagverblijf Piggelmee en het pand van Sport en Welzijn aan de Dobbelaan waren ingegooid. Ook zou vuurwerk zijn afgestoken en een container in brand zijn gestoken.



Daarop gingen agenten de wijk in en hielden zes verdachten aan op verdenking van openlijke geweldpleging. De verdachten zijn tussen de vijftien en zeventien jaar oud en wonen in Leidschendam en Den Haag.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!