'Mindervalide vaak te laat op afspraak door omrijden taxibus'

Zo maakt raadslid Marieke van Doorn zich zorgen over de lange omwegen die Haagse taxibussen maken. ,,De normen voor rijtijden worden flink overschreden door de overvolle planning. Het gevolg is dat taxibusgebruikers met regelmaat niet op tijd zijn voor bijvoorbeeld hun afspraak in het ziekenhuis of te laat komen op hun werk'', zegt ze.