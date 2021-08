Mini-opera in Wassenaarse tuin: in de voetsporen van Francis en Laetitia?

In de spiegel ‘Kunst, de muziek en liefde zijn het belang­rijkst voor me’

21 september In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Francis van Broekhuizen is sopraan, bekend van veelbekeken tv-programma's. Dit jaar schittert ze in twee producties in Rotterdam en haar eigen programma 'Bij twijfel hard zingen'.