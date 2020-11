Miniatuur Museum zorgt voor afleiding in het verzorgingshuis nu bingo lastig is

Corona-tsuna­mi bij Haagse ziekenhui­zen: ‘Ambulances rijden rondjes omdat ze patiënten niet kwijt kunnen’

23 oktober ,,We zitten midden in een tsunami van coronapatiënten en ambulances rijden rondjes met patiënten omdat ze hen in de regio niet meer kwijt kunnen.” Topvrouw Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum slaat vanmiddag alarm over de volledig verstopte opvang van coronapatiënten en roept iedereen met een zorgachtergrond op te komen helpen in ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en de Thuiszorg.