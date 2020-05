Minidocu over oorlog tijdens coronacrisis: ‘Dit is een peulenschil met wat er toen gebeurde’

Met een minidocumentaire van 16 minuten de oorlog, haar slachtoffers én de bevrijding herdenken. Het kan met een nieuwe video die de gemeente Den Haag samen met onder meer de Willemsvaart maakte over Haagse monumenten. Freelance cameraman Jerry Delemerre (34) filmde alles. En dat had impact.

Vertel, waarvoor is de documentaire gemaakt?

,,Het initiatief komt van Chris Schram, de eigenaar en oprichter van de Willemsvaart. Hij heeft een brug geslagen tussen zijn rondvaarttochten en het feit dat we nu een bijzondere, zij het akelige, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben. De documentaire is vooral voor ouderen, die veel waarde hechten aan het uitgebreid kunnen herdenken. ”

Wat zien we in de documentaire?

,,We zijn onder meer langs plekken geweest waar weinig tot nooit eerder is gevaren. Zoals de Tankgracht naast de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Dat is een heel mooi stukje waar ook een geheel intacte bunker verborgen in het bos staat. Veel mensen weten dat niet.”

Quote We hopen dat mensen door het zien van deze beelden en verhalen kunnen relative­ren Delemerre

Deed het iets met jeu?

,,Het helpt relativeren. Toen wij de film afrondden zag ik een foto van een man op internet tijdens protesten in Den Haag tegen de lockdown. Hij had een joodse ster opgeknoopt. Die vergelijking wil en mag je niet maken. Deze periode uit de geschiedenis is zo vele malen ernstiger dan de coronatijd. We hopen dat mensen door het zien van deze beelden en verhalen kunnen relativeren, na twee maanden quarantaine. Dit is een peulenschil met wat er toen gebeurde.”

Was dat een achterliggende gedachte bij het maken van de documentaire?

,,Ja, onze insteek rond de film was dat helden van toen ook nu niet vergeten mogen worden. Je ziet veel in het nieuws over helden van de zorg, mensen die ons land in stand houden. Eigenlijk zijn dat gelijke mensen in een andere vorm.”

Wat is je het meest bij gebleven?

,,De verhalen uit de binnenstad over Hotel Des Indes en Smidswater 27. Bij het hotel overleefden joden de oorlog door in het duiventil op het dak onder te duiken. Dat wist ik niet, heel bijzonder.”