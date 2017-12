Minimale daling van onroerendezaakbelasting in Den Haag

In Den Haag betalen huiseigenaren komend jaar in plaats van de130,94 euro van vorig jaar, 130,89 euro aan ozb. De gemeente is één van de 104 gemeenten waarvan De Vereniging Eigen Huis jaarlijks de gemeentelijke woonlasten onderzoekt. De gemiddelde verhoging blijft voor het tweede jaar op rij onder het afgesproken maximum van 3,1 procent.

Huiseigenaren betalen in 2018 ruim 285 euro aan ozb, waar dit in 2017 280 euro was. Bij een kwart van de onderzochte gemeenten stijgt de belasting komend jaar met meer dan 3 procent. In drie gemeenten is de stijging zelfs ruim 10 procent. Voor een aantal gemeenten is er ook goed nieuws: in 22 gevallen valt de ozb volgend jaar namelijk lager uit.