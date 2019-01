Minister Bruins bespreekt toekomst Haagse ziekenhuizen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de afgelopen twee weken overlegd over de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Het is volgens hem een zaak van het ziekenhuisbestuur en de zorgverzekeraars. Maar hij benadrukt dat het een zorgvuldig proces moet zijn en dat met alle belanghebbenden moet worden gesproken.

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Het Bronovo gaat hoogstwaarschijnlijk over drie jaar helemaal dicht. Dat valt op te maken uit een vertrouwelijk rapport van de regionale ziekenhuisorganisatie HMC.

HMC werkte drie toekomstscenario’s uit voor de ziekenhuisorganisatie. In het financieel voordeligste scenario gaat Bronovo eind 2021 of begin 2022 helemaal dicht. Alle zorg uit Benoordenhout gaat dan over naar Westeinde of Anthoniushove. Of dat daadwerkelijk gebeurt, wordt op 24 januari bekendgemaakt: dan komt het bestuur met zijn plan waarna overleg met belanghebbenden zal volgen.

In een Kamerbrief schrijft Bruins dat ‘de concentratie van vormen van (acute) zorg op (bepaalde) locaties van het HMC dus een reëel scenario is’. HMC wil reorganiseren omdat onder meer de zorgvraag is veranderd door de vergrijzing en er een tekort aan zorgpersoneel is.

Uit de vertrouwelijke toekomstverkenning blijkt dat HMC geen verliezen lijdt, maar evenmin financieel gezond is. Het ontbreekt de ziekenhuisorganisatie aan voldoende geld om te kunnen investeren in gebouwen, apparatuur en innovatie.

Overleg

De raad van bestuur van HMC heeft Bruins toegezegd met alle betrokken partijen te overleggen en dat het ‘zorgen en suggesties zorgvuldig zal wegen voordat er een besluit wordt genomen over het vervolg’. De minister wil er actief op letten dat de dialoog ‘serieus ter hand wordt genomen’.