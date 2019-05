Minister Bruins houdt HMC in de gaten: ‘Ik wil dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is’

De Tweede Kamer had toen kritiek op Bruins, omdat de minister te afwezig zou zijn geweest. Dat kan hem nu niet worden verweten: Bruins houdt nauw contact met de Haaglanden (HMC) ziekenhuizen. ,,Ik wil dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, als er daadwerkelijk afdelingen de deuren sluiten. Dat betekent dat de huisartsen en andere zorgverleners van tevoren precies weten hoe de planning is en waar ze mensen naartoe moeten sturen als er iets is.''

Gisteren sprak Bruins nog met HMC-bestuursvoorzitter Paul Doop, omdat de ziekenhuisdirecteur vorige week aankondigde in augustus naar de NPO te vertrekken. De in Scheveningen woonachtige VVD-minister, vroeger wethouder in Den Haag, is blij dat Hagenaars meedenken over de toekomst van de zorg in Benoordenhout. ,,Zowel het plan van de Vrienden van Bronovo als het initiatief van Chris Oomen (die uitzoekt of hij het ziekenhuis kan kopen, red.) moet HMC serieus bekijken.''