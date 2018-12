Minister Bruno Bruins ‘zeker weten’ naar concert Pink op Malieveld

Malieveld, Pink, Bruno Bruins. De minister van Medische Zorg en Sport vindt het een hele eer om in één adem te worden genoemd. Maar vreemd is het niet. Hagenaar Bruins, destijds wethouder in zijn stad, initieerde in 2005 het eerste Beatstadconcert op het Malieveld. Twee jaar later was Pink de eerste internationale artiest die naar Beatstad op het Haagse Malieveld kwam.

Bruins was toen al staatssecretaris van Onderwijs. Maar uiteraard bij het concert van Pink. Toen en nu weer, voorspelt hij. Sterker, hij neemt grappend de telefoon op: ‘Met de fanclub van Pink'.

,,Volgens mij was het toen fantastisch weer. Ik ben altijd graag geweest op die Beatstadconcerten. Tot op de dag van vandaag vind ik liveconcerten een van de leukste dingen om mee te maken. En als het dan in je eigen stad is al helemaal."

De muziek van Pink viel bij u ook wel in het pulletje toch?

,,Zeker. We zijn inmiddels elf jaar verder. Maar, en dat zal ze zeker spelen op 11 augustus, What about Us is natuurlijk een fantastisch nummer. Toch?"

Waar klopt het muzikale hart nu vooral voor?

,,Sowieso bij liveconcerten meestal in de sfeer van de funk. Concerten waar ik altijd naar toe ga, hij komt volgend jaar ook weer, zijn die van Nile Rodgers. Hij komt naar Parkpop, ga ik zeker ook naar toe. En verder is het een beetje sing a long time als bijvoorbeeld Chaka Kahn komt of de SOS Band. Dat zijn allemaal bands uit de jaren 80 die nog steeds optreden. Chaka Kahn komt bijna elk jaar wel naar Nederland. Als het even kan probeer ik daar wel bij te zijn."

En dus ook naar Pink in augustus?

,,Zeker weten. Moet ik wel even rekening mee houden in de vakantieplanning van het familiebedrijf. Maar ga er maar vanuit dat ik 11 augustus op het Malieveld sta."

Ziet u dat concert van Pink ook een beetje als voortzetting van de door u geïnitieerde Beatstad concerten?

Quote Ik hoop dat er nog heel veel concerten komen Bruno Bruins ,,Even, ere wie ere toekomt, die gaat voor Beatstad echt naar Edwin Jansen en Arwin Touw. Zij zijn de mannen van Beatstad, zij hebben het gemaakt. Er moest ook een enthousiast iemand uit het gemeentebestuur van die tijd meedoen. Dat was ik maar al te graag omdat ik dat leuk vind. En nog steeds. Ik vind dat lopen naar zo'n concert toe en de verwachting met elkaar dat je gaat kijken naar je favoriete artiest, ja, dat vind ik een hele prettige sfeer. Dat is natuurlijk heel mooi op het Malieveld. Dat is de perfecte locatie daarvoor. Ik hoop dat er nog heel veel concerten komen en er zijn er natuurlijk heel veel geweest de afgelopen tien jaar. Dat geldt ook voor de concerten op het strand van Scheveningen. Hetzelfde laken een pak. Het is heerlijk als je daar met mooi weer staat bij Anouk of de Earring of Doe Maar. ”

Zijn de kinderen op een leeftijd om al mee te gaan?

,,Ik heb drie jongens. De band Doe Maar moet ik echt uitleggen. Anouk en Golden Earring kennen ze wel. En die oude funkmuziek, die kennen ze eerlijk gezegd ook wel. Als ik thuis op het knopje druk dan weten ze wel wie Chaka Kahn en Cool and the Gang zijn. Of ze dan ook altijd meegaan? Nee, dat vraag ik toch altijd eerst aan mevrouw Bruins. Die gaat vaker mee.”

Naar zo'n concert of festival lopen, dat moeten we letterlijk nemen toch?

,,Als het kan wel ja. Of met de fiets. Vaak loop ik ook naar mijn werk. Het is heerlijk als je niet 's morgens in de auto in de file hoeft. Dat probeer ik wel vier of vijf keer in de week te doen. Terug ga ik wel met de dienstauto als ik veel tassen met werk moet meenemen. Het lopen naar zo'n concert toe is te vergelijken met een wedstrijdbezoek aan ADO. Ook zo'n heerlijke sfeertje. Iedereen verwacht er wat van. Iedereen wil altijd drie punten. Dat is mooi om met elkaar mee te maken."

Mooie vorm van ontspannen na zware bezigheden?

,,We moeten het allemaal niet overdrijven, maar inderdaad zit de agenda altijd vol. Wat ik wel geleerd heb in het openbaar bestuur: maak altijd ruimte voor dit soort gezelligheid."