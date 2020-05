Minister deelt voedselpakketten uit aan ouderen

De minister brengt een bezoek aan seniorencomplex Transkei, waar hij de pakketten uit zal delen en in gesprek gaat met de ouderen. Juliana Plaza organiseert het maken en uitdelen van de pakketten aan ouderen. Dat doen zij inmiddels al negen weken. Initiatiefnemer Atalay Celenk is eigenaar van Juliana Plaza, het café in de Julianakerk, waar het initiatief is ontstaan. Volgens de organisatie zijn het vooral ouderen die door de coronacrisis nog meer geïsoleerd raken. Om die doelgroep een hart onder de riem te steken, is minister Koolmees uitgenodigd pakketten uit te delen en met de ouderen in gesprek te gaan. Daarvoor zal hij toegelicht worden over het initiatief van Juliana Plaza en zelf een aantal pakketten inpakken.