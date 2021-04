Minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer op koopjesjacht in het Haagse centrum

,,Wat kost die bank?” Keijzer heeft nog maar net plaatsgenomen aan tafel bij meubelzaak Fort M in de Prinsestraat. Vooral Deens design staat er. Eigenaren Marc Tielrooij en Michiel Lindhout vertellen de bewindspersonen over hun zaak. Het is moeilijk, want ze bestaan nog niet zo lang. ,,We moeten nog klanten opbouwen. En we verkopen echt naar beleving. Mensen willen de stof zien en een bank uitproberen. Dus het is fijn dat weer open mogen”, vertelt Tielrooij.