Minister Hoekstra: ‘Ook met andere landen op het wereldtoneel is het niet allemaal koek en ei’

Het bezoek van Hoekstra aan de Haagse school vond plaats tijdens een speciale les van het vak Burgerschap. Studenten gingen daarbij met de minister in gesprek over allerlei thema’s, al kreeg Hoekstra al snel veel vragen over de oorlog in Oekraïne.

Zo wilden de studenten onder meer weten waarom Nederland Oekraïne blijft steunen en militairen en goederen naar het oosten van Europa stuurt. ,,Dat doen we omdat de oorlog in Oekraïne ook gaat over onze vrede en stabiliteit”, legt hij uit. ,,Daarom moeten we Oekraïne helpen en ervoor zorgen dat Poetin niet slaagt in zijn missie. Daarnaast is het belangrijk dat we laten zien dat we bereid zijn om het Navo-grondgebied te verdedigen.”