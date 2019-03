Minister in Moerwijk: 'Iemand met uw baan kan zich niet voorstellen hoe wij leven'

Of ze op de uitnodiging in zal gaan om te komen logeren, laat minister Schouten in de lucht hangen. ,,Mijn agenda is al heel vol en mijn gezin vindt het ook fijn als ik weer eens thuis ben", zegt ze lachend in de Marcustuin, achter de kerk op de Jan Luykenlaan. De moestuin is een ontmoetingsplek voor bewoners van Moerwijk. Een wijk met een kwetsbare bevolking, voor wie armoede, werkloosheid, eenzaamheid en slechte gezondheid samenkomen in veelal kleine flats.