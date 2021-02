Minister kan niet wachten om gebruik te maken van Rotterdamsebaan: ‘Ik ben straks sneller in Den Haag’

video Zwaargewon­de bij steekpar­tij in Haagse Cartesius­straat, verdachte direct aangehou­den

4 februari Een persoon is gisteravond laat gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Cartesiusstraat in Den Haag. Agenten wisten direct een verdachte aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau.