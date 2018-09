Minister-president draait grootste stoommachine aan in Madurodam

De stoommachine maakt deel uit van De Waterwolf, de nieuwe attractie van Madurodam. Die vertelt het verhaal van de drooglegging van het Haarlemmermeer. De machine is een replica van het gemaal de Cruquises. Bezoekers van Madurodam moeten het gemaal in beweging brengen en ‘de Waterwolf’ verslaan.



Bij de drooglegging van het Haarlemmermeer in de 19e eeuw moest met stoomkracht 800 miljard liter water worden weggepompt. ,,De drooglegging van het Haarlemmermeer is een voorbeeld van Hollandse daadkracht’’, vindt burgemeester Ties Brink dan ook. ,,Waterwolf is ook een eerbetoon aan de opgebouwde kennis en kunde in Nederland op het gebied van water, waar we wereldwijd om bekend staan.’’



De komende weken gaat de stoommachine proefdraaien. Eind september mogen bezoekers de handen uit de mouwen steken en zelf aan de haal met de machine.



