Minister steekt betrokkenen hart onder de riem na afblazen Invictus Games in Zuiderpark

Mijn Tuin Petra en haar vriend zijn iedere dag in de tuin: ‘Hier heb ik alles wat m’n hartje begeert’

15:11 Petra Denie is dol op haar tuin bij de Haagse tuinvereniging Leeuwenbergh. Zo dol dat ze er vaker is dan thuis. ,,Hier ben je onder de mensen. Als je thuis in de tuin zit, ben je alleen.” Deze week haar verhaal in de rubriek Mijn Tijn.