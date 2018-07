Minister ziet niets in verlagen snelheid A12

Column De Haagse mat

7:40 Niets is zo Haags als de Haagse mat. Nog immer ruim aanwezig in de Haagse openbare ruimte - ik noem iconen als Edje Penning of Michel Adam. Toegegeven, de enige mat die de meeste Hagenezen nog hebben is een muismat. Edoch, de Haagse mat is nog immer dé cultuurdrager van onze stad. Dat juist die Haagse folklore nu is doorgedrongen tot de hoge cultuur is tegelijkertijd een overwinning als wel een flagrant geval van diefstal.