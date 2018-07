'Ministerie is ontworpen door architect die last had van de hik'

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken in het Haagse Beatrixkwartier is een bijzonder gebouw. Het ziet eruit alsof je naar een filmpje kijkt op je smartphone dat niet goed wil laden. Mensen stotteren, maar ik wist niet dat een gebouw dat ook kon. SoZa is ontworpen door een architect, die boven de tekentafel last had van de hik.

De binnenkant is even psychotisch als de buitenkant. Inpandig huist een duizelingwekkend doolhof in deze stotterstructuur, waar M.C. Escher gek van zou worden. En die kon toch wel wat hebben. Een paar jaar geleden kwam het gebouw leeg en werd snel daarna doorverkocht aan de hoogste bieder. Een particuliere investeerder, die vanaf 2022 ermee doen kan wat-ie wil. Tot die tijd is ruim drie miljoen euro nodig om...

Ja, waarom eigenlijk? Wethouder Saskia Bruines wil een deel van het gebouw tijdelijk terughuren voor start-ups. Beginnende bedrijfjes die zich bezig houden met cybersecurity. Dat laatste is handig. Het past in het plaatje van het Beatrixkwartier, dat een nieuw werkterrein moet worden op het gebied van ‘safety and security’.

Quote Je kan verwachten dat in 2022 al met de sloop wordt begonnen Sjaak Bral

De straks gehuurde ruimte in het oude ministerie van SoZa krijgt een ‘doorsluisfunctie’ voor beginnende ondernemers die bij gebleken succes kunnen doorgroeien. Liefst niet verder dan 2022, want dat krijgt de eigenaar van het hikkende gebouw het recht om aan de slag te gaan met zijn nieuwe aanwinst. Officieel mag hij dan ‘zijn plannen ontwikkelen’.

Maar waarom zou-ie daar nog vier jaar mee wachten? Die vastgoedjongens zitten nooit stil. Je kan dan ook verwachten dat in 2022 al met de sloop wordt begonnen. Met 70.0000 vierkante meter zal de eigenaar van het pand niet meteen de sloopkogel door het ganse pand laten slingeren maar al is het maar deels, echt veilig klinkt het niet. En dat zou je van zo’n safety and security-gebied wel mogen verwachten. Kernvraag: moet je als gemeente voor zo’n kort tijdsgewricht wel miljoenen aan huur stuk smijten? En waar gaan de succesvolle bedrijfjes na 2022 heen? Een investering van 3,1 miljoen is gezien de te verwachten resultaten behoorlijk riskant. Net als de start-ups zelf: een wankele onderneming.