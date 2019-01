Ministerie wil uitleg over toegang tot maatschappelijke opvang

In 2018 probeerden vijf door het ministerie ingehuurde mensen een plek te bemachtigen bij de opvang in Den Haag. Drie keer kregen zij die. In twee gevallen bleek het echter niet zeker of dat wel ging lukken. Het onderzoek is landelijk uitgevoerd. Ook in andere gemeenten kregen de mystery

guests niet altijd direct een slaapplaats aangeboden. Als redenen werden aangevoerd dat de hulpvrager geen band met de regio heeft of dat de opvanglocatie al vol was. Het is echter niet toegestaan een plek in de opvang te weigeren als iemand uit een andere regio komt. Het ministerie vraagt de gemeente om een bestuurlijke reactie, voordat een brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.