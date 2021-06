Ministeries worden schuilplek voor Haagse senioren bij extreme hittegolf

,,Noem het vluchtlocaties”, zegt projectleider Roger Derksen, die in opdracht van de gemeente werkt aan een hitteplan voor tienduizenden 75-plussers, dak- en thuislozen en chronisch zieken. ,,Volgende week gaan we in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf. Ze doet graag mee.”

Rode Kruis

De onderzoekers van het ingenieursbureau voeren al gesprekken met het Rode Kruis, de thuiszorg, de GGD, de Veiligheidsregio en tientallen andere organisaties over het hitteplan en de inrichting van koele plekken. Senioren zouden bijvoorbeeld in een extreme hittegolf met taxi’s naar de ministeries kunnen gaan, aldus Derksen. ,,We zijn in overleg met taxibedrijven.” Er zou catering moeten komen, zodat de mensen er soep of een broodje krijgen. ,,Misschien moeten we in de hal of kantine van de ministeries bingo organiseren.”

Ook buurthuizen, kerken en moskeeën worden benaderd om als schuilplek te dienen. ,,Omdat dáár airconditioning is. Hoe krijgen we bij ouderen tussen de oren dat er tijdens tropische dagen koele plekken zijn en hoe komen ze daar? We hebben tussen de veertig en vijftig instanties aangeschreven of ze willen meewerken.”

Klimaatverbond

Door de klimaatverandering worden meer periodes van extreme hitte verwacht. Het Klimaatverbond Nederland waarschuwde onlangs dat bejaarden, omdat ze geen dorstprikkel hebben, het meest kwetsbaar zijn. Volgens Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie, moeten er zelfs hitteregisseurs komen om hittestress voor te zijn.

Den Haag is de eerste stad van Nederland die werkt aan een lokaal hitteplan, maar Arcadis verwacht dat meer steden het voorbeeld gaan volgen. Het advies- en ingenieursbureau benadrukt dat het lokale project losstaat van initiatieven om de stad koeler te maken door bijvoorbeeld meer groen te planten.

Laak

De onderzoekers hebben inmiddels in Den Haag in beeld waar de meeste senioren wonen, en wat de heetste plekken zijn: Laak, het centrum en Scheveningen. ,,Die zijn heel erg versteend. Als daar heel de dag de zon schijnt, koelt het daar ‘s nachts niet af.” De warmte komt dan uit de stenen.

Ondertussen loopt de temperatuur ook snel op in veel portiekflats die geen zonwering hebben omdat verhuurders daar niet in investeren.

Kwakkelzomer

Gisteren miezerde het. Afgelopen weken waren er de eerste tropische dagen. Hoe heet het deze zomer wordt? Niemand die het weet. ,,Voor hetzelfde geld krijgen we een kwakkelzomer. Een echte Hollandse zomer.’’ Met veel regen én met veel grijze luchten. ,,Het klimaat verandert. Maar het is nog helemaal nieuw. Letterlijk de hele wereld is nog aan het leren wat de effecten zijn.”

Arcadis zal bij het maken van zijn hitteplan, waarbij communicatie tussen de hulpdiensten cruciaal is, evenwel geen scenario uitsluiten. Ook het doemscenario niet waarbij hittedoden vallen omdat het kwik blijft stijgen.

Heel simpel is het motto, te blijven drinken bij warm weer. ,,Daar gaan we nog deze zomer campagne voor voeren. Dat zijn we nu aan het organiseren. Denk dat we met een grote bus door de wijken gaan rijden. Misschien dat we een drinkchallenge gaan houden.”

Den Haag bevestigt dat aan een hitteplan wordt gewerkt. De draaiboeken van Arcadis moeten nog wel worden goedgekeurd.