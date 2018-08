Minste orgaandonoren van de regio in Den Haag

Ook in de Haagse regio heeft de stad het minste bewoners die toestemming voor orgaandonatie na overlijden hebben gegeven. In Delft ligt dat percentage het hoogst. Maar liefst 27 procent van de inwoners heeft in het donorregister aangegeven wel toestemming te geven. In Westland ligt het iets lager met een kwart van de bewoners. Daarna volgt Zoetermeer met 24 procent.