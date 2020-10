’t Is een nieuw fenomeen en je kan er niet omheen: minstens net zo ergerlijk als hondenpoep of lege gaspatronen zijn de rondslingerende mondkapjes. Langzaamaan rukken ze op, gelijk onkruid, in de straten. Gelukkig niet in de vrije natuur. Daar hoef je geen muilsok op. Maar er is onderhand geen tramhalte meer waar je ze niet aantreft.