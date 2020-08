Minstens veertien auto's bekrast in Rijswijk

De voertuigen stonden op de Hammarskjoldlaan, Nansenstraat en Bunchestraat en zijn bekrast met een scherp voorwerp. Op sommige auto's is een kleine kras te zien, terwijl er op andere auto's een lange kras of meerdere krassen zitten. Aan de hand van de schades ontdekten agenten dat de verdachte vermoedelijk vanaf de hoek Henri Dunantlaan over de Nansenstraat liep in de richting van de Hammarskjöldlaan.

Het vermoeden bestaat dat er met een sleutel of ander scherp voorwerp in de lak van de auto's is gekrast. De politie is op zoek naar getuigen en naar camerabeelden van de vernieling, die tussen 17.30 en 18.30 uur gebeurde. Ook roept de politie op aangifte te doen als een auto bekrast is.