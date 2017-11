Miriam Sharon op professionele wijze 'geëxecuteerd': moord uit 1990 bewezen

Miriam Sharon is volgens de Haagse rechtbank in oktober 1990 op professionele wijze door Daniel E. (53) in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag vermoord. Er was vooraf twijfel of moord wel bewezen kon worden, maar tijdens de uitspraak vrijdag komt de rechter al snel tot die conclusie.

,,Er zijn sterke aanwijzingen dat het slachtoffer op professionele wijze door de verdachte is geëxecuteerd”, meent hij. De Israëliër zou met een opdracht vanuit Brussel naar Den Haag zijn gereisd om Miriam te liquideren. Daarmee is bewezen dat de destijds 36-jarige moeder van twee kinderen met een vooropgezet plan is gedood. Daniel E. wordt veroordeeld tot 14 jaar cel.

Als de rechter is uitgesproken vallen de inmiddels volwassen zoon en dochter van Miriam elkaar en vrienden in de armen. Er is geen gejuich in de rechtszaal, geen uitgelaten stemming, de stilte overheerst. Buiten de zaal zijn beide kinderen van Miriam te beduusd om te reageren op de kersverse uitspraak.

Het OM moest in deze ‘cold case’-zaak bewijzen dat Daniel E. met een vooropgezet moordplan vanuit Brussel naar Den Haag was gereisd. Als volgens de rechtbank alleen bewezen was dat hij Miriam in een opwelling om het leven had gebracht, dan was er slechts sprake van doodslag. De verdachte was dan vrijuit gegaan, want doodslag is na 27 jaar verjaard. Moord is dat na zo’n lange tijd nog steeds niet.

Professional

De gruwelijke manier waarop Miriam is gedood, met een diepe snee in de nek, duidt er volgens de rechtbank op dat een moordprofessional aan het werk is geweest. Ze vindt bewezen dat Daniel E. die avond de enige bezoeker in de woning was. De politie vond na de moord zijn jas in de woning, met daarin een nummer van een bagagekluis in Brussel, waarin ook spullen van hem werden aangetroffen. Daarnaast zijn er DNA-sporen van hem op sigarettenpeuken en een schaartje in Miriams woning gevonden.

Deze DNA-sporen leidde vorig jaar tot de arrestatie van de Israeliër, die vrijdag niet bij de uitspraak is.

Eerder wilde hij niets zeggen over zijn aanwezigheid de bewuste avond in de woonkamer van Miriam, terwijl dat volgens de rechtbank “schreeuwde om een uitleg”. De verdachte wist dat de destijds zevenjarige dochter van Miriam in de naastgelegen kamer lag te slapen, maar zette zijn moordplan toch door. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.

,,Een terechte uitspraak” zegt Rachel (54), een vriendin destijds van Miriam, vandaag na de uitspraak. Ze denkt wel dat de verdachte in hoger beroep gaat. ,,Natuurlijk, hij heeft nu geen keus meer.”