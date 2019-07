Mirjam en Axel eten elke maand samen met een vluchtelingen-gezin: 'Door het eten leer je elkaars cultuur kennen'

Het is een gezellige bedoening in het driekamerappartement van Fikre (29), Nigisti (29) en hun drie kinderen in de Haagse Schilderswijk. Vandaag zijn Mirjam en Axel met hun twee kinderen uit de Bloemenbuurt op visite. Zo'n anderhalf jaar geleden besloten ze 'contact' te zoeken met een vluchtelingengezin. ,,We waren op vakantie in Frankrijk, waar we de kloostergemeenschap van Taizé bezochten'', vertelt Mirjam. ,,Tijdens de preek werd verteld dat de grootste uitdaging in onze maatschappij nu de wereldwijde vluchtelingenproblematiek en de migratie is. De boodschap was: sluit vriendschap met een gezin dat niet uit je thuisland komt. Vriendschap is het allerbelangrijkste als verschillende groepen samenleven. Het verhaal raakte me; en mijn man ook. Daar willen we wat mee, dachten we bij thuiskomst. Tijd voor vrijwilligerswerk heb ik in mijn drukke bestaan niet echt, maar ik benaderde vluchtelingenwerk of ik op een andere manier met een migrantengezin in contact kon komen.''