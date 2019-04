Mirjam liep twintig kilometer naar haar werk op #wandelnaarjewerkdag

Even vragen aan Den Haag krijgt een vegetari­sche Toko

17:02 Vegetariërs hebben steeds meer keuze, maar wat er lange tijd nog níét was: een vegetarische variant op de Indische keuken. Een sappige saté kambing of ajam ketjap bestellen, was moeilijk. Daar komt nu verandering in met De Vegetarische Toko, een cateringbedrijf opgericht door de Haagse Max van Rossem (28) en... zijn moeder.