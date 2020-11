Mis je sieraden na een inbraak? Dan heeft de politie misschien wel goed nieuws

Door agenten doodgescho­ten man (36) liep met mes rond in buurt van kinderdag­ver­blijf

18 november De 36-jarige Hagenaar die gisteren tijdens een incident in Den Haag is neergeschoten door de politie en later in het ziekenhuis overleed, liep compleet verward met een mes rond in de buurt van een kinderdagverblijf. De kinderen hebben niks meegekregen van de situatie, vertelt een begeleidster. ,,Ze sliepen.”