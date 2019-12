Mishandelde Bono (5) heeft knuffels en koestering nodig

Hij werd gevonden in een Haags park. Over z'n toeren, bang en met een diepe vleeswond in zijn hals. De kleine hond is mishandeld. Het is toch om je rot te schamen wat sommige mensen dieren kunnen aandoen. Gelukkig zijn er ook veel goede mensen en een Haagse Dierenambulance (de oudste van Nederland!) die uitrukte om hem te helpen. De dierenpolitie heeft de zaak in onderzoek.