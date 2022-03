Mishandelde vrouwen financieel te afhankelijk: ‘Soms wel vier keer terug in blijf-van-mijn-lijfhuis’

Negen woningen ontruimd bij grote brand in de De Sille­straat in Den Haag, twee personen naar ziekenhuis

Bij een grote brand in de De Sillestraat in Den Haag zijn vanavond negen woningen ontruimd. De vlammen begonnen in de keuken van een portiekwoning op de eerste etage. De brand was korte tijd uitslaand en breidde zich uit naar de bovengelegen woning. Zo’n twintig mensen en een aantal dieren moesten op straat worden opgevangen.

27 maart