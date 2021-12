Mislukte kettingroof op druk terras koffiehuis: ‘De angst is er nog steeds’

Video Meerdere woningen van flat in Rijswijk ontruimd na mogelijke explosie, verdachte opgepakt

In een flat aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De oorzaak is vermoedelijk een explosie, meldt de brandweer. Waardoor die ontstond, is nog niet duidelijk. Het vuur is inmiddels ‘nagenoeg’ uit. Er raakte niemand gewond. De politie hield een verdachte aan.

