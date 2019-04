Miss India Holland draait niet alleen om schoonheid: ‘Het is ook bedoeld om vrouwen uit isolement te halen'

Vol zelfvertrouwen kijken de Haagse representanten Farisha Abdoelrahman (19), Vanita Hanoeman (20), Azhaar Ramsaroep (19) en Sjahiena Rahmoe (22) in de camera tijdens een fotoshoot bij De Pier in Scheveningen, een gevoel dat voor sommige van hen niet zo vanzelfsprekend is. ,,Vooral tijdens mijn schoolperiode hoopte ik soms dat ik niet meer wakker werd. Het had niet met mijn thuissituatie te maken - ik had twee liefhebbende ouders en fijne vriendschappen - maar met school. Het was daar echt niet leuk. Soms maakten leerlingen opmerkingen waardoor ik me erg lelijk voelde'', vertelt Sjahiena.