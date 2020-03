Misschien kan er nog even gewacht worden met het vinden van een vaccin

Valt er nog iets te lachen? Zeker wel. Via internet verspreiden zich de vreemdste geruchten. Zo zou je bij jezelf het virus kunnen opsporen door tien seconden je adem in te houden. Als je dit lukt heb je geen corona. Mensen die hierin trappen wil ik van harte aanmoedigen om meteen vijf hele minuten de adem in te houden, dat vlakt de besmettingscurve weer een beetje af. Andere onzin: om de 15 minuten een slokje water drinken zou voorkomen dat je het virus krijgt. Ik weet dat we allemaal ineens tijd te veel hebben maar dit gaat niet werken. Wie dit gelooft wil ik vragen op z'n minst, om de 15 minuten, een vol longdrinkglas jenever achterover te klokken. Help de curve af te vlakken. We zien ook oude heksenverhaaltjes opduiken: knoflook eten houdt het virus tegen. Gelul. Wél helpt het wegknagen van grote hoeveelheden knof om mensen op de verplichte anderhalve meter afstand te houden en dat is verstandig.