Misschien komt het Eurovisiesongfestival volgend jaar wel naar Den Haag

Den Haag kijkt naar de mogelijkheden om het Eurovisiesongfestival volgend jaar in de hofstad te organiseren, maar daar staat de stad lang niet alleen in. Inmiddels hebben ook Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Maastricht en Zwolle aangegeven dat ze het evenement graag willen organiseren. Welke stad het uiteindelijk mag doen, wordt bepaald door de Songfestivalorganisatie, Avrotros, NOS en de NPO. Het songfestival organiseren is een taak waarvoor diep in de buidel moet worden getast. Voorgaande jaren kostte het organiseren van het evenement tussen de 15 en 60 miljoen euro.

75 jaar vrede

Wethouder Richard de Mos laat in elk geval weten dat hij niet kan wachten. ,,Nu Nederland gewonnen heeft, kijken we serieus naar de mogelijkheden voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival in 070”, schrijft hij enthousiast op Twitter. Hij heeft al een heel plan in zijn hoofd als het zover mag komen. ,,Het thema zou dan zijn: 75 jaar vrede in de stad van vrede en recht.”

Regenboogprovincie

Als het aan de Provinciale Statenfracties VVD, GroenLinks, CDA en PvdA ligt, komt het Eurovisiesongfestival in elk geval naar Zuid-Holland. ,,Amsterdam zal ongetwijfeld met een grote mond vooraan staan, maar er zijn heel goede argumenten om het Songfestival in Zuid-Holland te houden”, laat Rense Weide, VVD-Statenlid, via Twitter weten. Volgens Weide biedt het een ‘prachtige kans’ om Zuid-Holland als Regenboogprovincie op de kaart te zetten. Daarnaast is Duncan Laurence geboren in de provincie, namelijk in Spijkenisse en tevens opgegroeid in Hellevoetsluis. Maar het past volgens Weide ook goed in het landelijke promotiebeleid. ,,We willen toeristen verleiden om niet alleen Amsterdam te bezoeken, maar ook Hollandse steden als Delft, Leiden, Den Haag, Gouda en Dordrecht.



Den Haag staat echter niet bovenaan het lijstje van de fracties om het evenement te organiseren. De voorkeur gaat uit naar Rotterdam, met als aangewezen podium Ahoy. ,,Dat is bij uitstek geschikt voor dit evenement.”



