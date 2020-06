Missen, Lee Towers en een buffet voor 150 gulden, veertig jaar geleden had je het allemaal in Den Haag

Een halve eeuw geleden waren overal ter wereld, ook in Nederland, missverkiezingen, en vooral in Den Haag. Zelf had ik de winnaressen alleen bewonderd in tijdschriften als Piccolo en De Lach.



Maar halverwege jaren tachtig was het eindelijk zover. Ik mocht schrijven over de Miss Scheveningen-verkiezing in het Carlton Beach Hotel. Dik 250 mensen hadden voor 150 gulden een kaartje gekocht. Om vijftien jongedames, in zwempak, avondjurk en vrijetijdspakje, heupwiegend te zien defileren over het plankier. Voor dat geld kreeg het publiek ook nog een imposant buffet voorgeschoteld. En een gloedvol optreden van Lee Towers.