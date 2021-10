Missie van Anil (30) geslaagd: binnen 24 uur reed hij door 17 Europese landen

Maandagavond kwam Kumar even voor elf uur ‘s avonds aan bij de grens tussen Servië en Roemenië. Op het nippertje. Vijftig minuten eerder kwam hij ook in de buurt van een grensovergang. De Hagenaar had er al zo’n 23 uur op zitten. Hij reed over hobbelige weggetjes en zag via Google Maps de grens steeds dichterbij komen. Maar wat een tegenvaller: vlak ervoor stond een rood-witte wegblokkade. De grens was dicht.