Misstanden in Segbroek: Scooterrijder gooit drugs weg en jong gezin zit in woning vol koolmonoxide

Zorgen om staat woningen: ‘Mensen nemen genoegen met minder kwaliteit, want je moet ergens wonen’

Het gemeentebestuur van Den Haag maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van woningen in sommige delen van de stad. Uit onderzoek blijkt dat die verder achterblijft dan verwacht. Eén op de vijf huurders geeft aan last te hebben van ernstige gebreken. Daarnaast is de vocht- en schimmelproblematiek groot en wijdverbreid.

18 maart