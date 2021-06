Missverkiezing is niet alleen vleeskeuring: ‘Kans om aan andere roodharigen te laten zien dat ze er mogen zijn’

Bianca Celesta (42), Den Haag: ‘Je weet niet wát er gevraagd gaat worden’

De 42-jarige Bianca Celesta uit Scheveningen deed vorig jaar voor het eerst mee aan een missverkiezing en werd toen tweede. Het leverde haar overigens ook de titel Woman of the Universe Netherlands 2021 op, waardoor ze komende november mag meedoen aan de internationale wedstrijd in Bulgarije.

Vragen

Over haar loopje is ze zelfverzekerd. Verder bereidt ze zich voor door veel met de organisatie te gaan praten. ,,Daarnaast moet er een jurk geregeld worden. Ik denk dat ik ook ex-missen ga benaderen om te vragen wat punten zijn waar ik op moet letten.” Waar ze wat minder zelfverzekerd over is? ,,De vragen. Dat is altijd wel even spannend, want je weet niet wát er gevraagd wordt.”