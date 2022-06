Mister Duracell brabbelt al wat Haags

Voor de goede orde: dat ADO-hart is altijd groter. Rob kan van de kwartjes niet meer lachen, dat is in deze transfer echt niet de drijfveer. ADO er weer bovenop helpen, dat is wat er nu moet gebeuren. Dat vergt energie. Dirk Kuyt heeft het uithoudingsvermogen dat nodig is om ADO andermaal naar promotie te leiden. Zijn bijnaam is niet voor niets Mister Duracell.