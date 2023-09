Mister Parkpop en oud-nachtburgemeester René Bom is nu voor altijd vereeuwigd bij het Zuiderpark

met video Vrouw gewond bij incident op Trekweg, drie personen opgepakt: ‘Vermoede­lijk is ze uit het raam gevallen’

Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een incident op de Trekweg in Den Haag. De gewonde vrouw lag boven op een opslaghok. De politie onderzoekt nog hoe zij daar terecht is gekomen. Drie personen zijn na het incident aangehouden.