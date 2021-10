Mitchell (24) was één van de eersten bij tramdode: ‘Heb nog gevoeld of die meneer een hartslag had’

Vraag bij het nieuws Gebeurt het vaker dat iemand op de rails wordt geduwd en wat voor straf krijgt de duwer?

20 oktober Den Haag was diep geschokt toen maandagavond een 39-jarige man overleed na een aanrijding met een tram in de wijk Ypenburg. Hij is vermoedelijk voor de tram geduwd, maar zeker is dat nog niet. Gebeurt het vaker dat er een persoon voor een tram, trein of metro wordt geduwd en wat voor straf krijgt de dader?