Mobiel tot de laatste snik

‘Of je altijd voorrang hebt op een rotonde?’ Veel oudere automobilisten bij wie onlangs in Den Haag een brief van de gemeente met deze strekking door de brievenbus gleed, dachten bij het lezen van bovengenoemde vraag: ‘géén idee’. Dat is niet zo vreemd, vindt Jan de Jong van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in de regio Haaglanden. Hij wijst op cijfers waaruit blijkt dat alleen al in deze nog prille eeuw 40 procent van de verkeersregels in enige mate is gewijzigd. ,,Dan kun je wel nagaan wat dat betekent voor iemand die de 70 al is gepasseerd.’’



Hoofdschuddend: ,,Dan zeg ik: ‘hoe lang geleden kreeg u uw rijbewijs? Vijftig jaar geleden? Heeft u sindsdien ooit nog een theorieboekje ingekeken?’ Joh, dat zijn mensen die serieus nog denken dat een automobilist voorrang heeft op een fietser die van rechts komt. Omdat die fietser ‘langzaam verkeer’ is. Terwijl die term al in 1990 uit de verkeersreglementen is geschrapt.’’



Speciaal voor deze ouderen organiseert VVN opfriscursussen in de regio. Te beginnen in Den Haag, maar binnenkort ook in omliggende gemeenten, van Zoetermeer tot Westland. Het is een schot in de roos. Zo is de eerste cursusdag, 24 oktober op het complex van de Haagse voetbalclub Quick, langs de De Savornin Lohmanlaan, al meteen royaal overtekend. De Jong: ,,Zestig cursisten is het maximum. We kregen 185 aanmeldingen. En dat allemaal uit slechts drie wijken (Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt, red.) waar de gemeente Den Haag de bewoners per brief van onze actie op de hoogte heeft gesteld. Dus hebben we meteen ook maar een volgende cursusdag voor 7 november gereserveerd.’’ Die cursusdag bestrijkt een halve dag, ongeveer drieënhalf uur. In die tijd gaat de cursist in zijn eigen auto de weg op met naast zich een instructeur die in één moeite door de vaardigheid test en praktische tips geeft.